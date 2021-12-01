Латушко пригрозил Лукашенко международным непризнанием референдума

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский заявил о готовности властей оказывать давление на граждан Белоруссии, которые планируют испортить бюллетени во время конституционного референдума.
Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский заявил о готовности властей оказывать давление на граждан Белоруссии, которые планируют испортить бюллетени во время конституционного референдума.
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