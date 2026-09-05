Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 122 подписчика

Такие дела заслуживают самых жёстких приговоров: фальшивые бронежилеты на 2 миллиарда — словно торговля жизнями наших солдат

Такие дела заслуживают самых жёстких приговоров: фальшивые бронежилеты на 2 миллиарда — словно торговля жизнями наших солдат

Тридцать тысяч «плитников», которые должны были защищать мобилизованных на фронте, оказались фальшивками, не способными остановить ни пулю, ни осколок.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя