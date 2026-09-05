Такие дела заслуживают самых жёстких приговоров: фальшивые бронежилеты на 2 миллиарда — словно торговля жизнями наших солдат

Тридцать тысяч «плитников», которые должны были защищать мобилизованных на фронте, оказались фальшивками, не способными остановить ни пулю, ни осколок.
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Должно быть приравнено к Госизмене! Они не деньги украли. Они человеческие жизни украли! И веру в государство. За это надо КАРАТЬ!