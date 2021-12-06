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Учительнице киевской школы устроили травлю за слова «Я горжусь, что я русская»

Учительнице киевской школы устроили травлю за слова «Я горжусь, что я русская»

В школе №303 в Дарницком районе Киева малолетние «патриоты» устроили скандал учительнице немецкого языка, которая посмела обратится к ученику на русском языке.

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