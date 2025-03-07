В Златоусте прошел первый день финала Кубка России по биатлону. Фоторепортаж

В Златоусте Челябинской области 7 марта прошла первая гонка финала Кубка России по биатлону. На открытии финального спринта спортсменов и зрителей ждали развлекательная программа, подарки и последний спринтерский забег соревнований.
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