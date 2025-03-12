В Госдуме предложили давать аллергикам отпуск в сезон цветения

Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков.
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