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МОСИНФОРМ

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Москвичка выиграла чемпионат России по карате в Южно-Сахалинске

Москвичка выиграла чемпионат России по карате в Южно-Сахалинске

Елизавета Григорьева из московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток» стала чемпионкой России по карате.

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