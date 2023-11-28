Антимракобес: н...
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  • Ангел Смерти
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Ранние динозавры скорее всего откладывали кожистые яйца

Ранние динозавры скорее всего откладывали кожистые яйца

Чтобы понять, как размножались динозавры, ученым очень недостает окаменелостей из позднего триасового и раннего юрского периодов — времен, когда «ужасные ящеры» только появились и начали захватывать сушу.

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