Ранние динозавры скорее всего откладывали кожистые яйца

Чтобы понять, как размножались динозавры, ученым очень недостает окаменелостей из позднего триасового и раннего юрского периодов — времен, когда «ужасные ящеры» только появились и начали захватывать сушу.
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