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Молодожены Алексей и Дарья сообщили, что делали при обстреле Белгорода ВСУ

Молодожены Алексей и Дарья, которые свою свадьбу громко отмечали в ресторане в Белгороде, рассказали о вынужденном прерывании торжества из-за внезапного варварского  обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

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