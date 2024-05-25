Молодожены Алексей и Дарья сообщили, что делали при обстреле Белгорода ВСУ

Молодожены Алексей и Дарья, которые свою свадьбу громко отмечали в ресторане в Белгороде, рассказали о вынужденном прерывании торжества из-за внезапного варварского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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