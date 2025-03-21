Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова.
"Как к этому относится папа?": Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы ДУМ Мухетдинова
Комментарии
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Андрей
Пора разогнать этот ДУМ, вот только политической воли не хватает! Посадить одного-даух за экстремизм или шпионаж во благо государства Российского! И в глазах русского народа авторитет руководства страны только повысится!
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16 час.
александр петров
А вот как только "жареный петух" в анус клюнет, так и разродятся!! Но боюсь как бы поздно не было. Руководятелам всё по бубену. Запасные "аерадромы" и бвбки есть. Не просто так ведь в дупе не утвердили закон о запрете на гражданства, счета и прочих ништяков за бугром!! А вот народ опять будет разруливать безалаберность наших чинов ценой своих жизней. Всё как всегда. Россия.
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14 час.
Мария Цветкова
Нужно что бы Русские сидели на постах тогда спокойно будет везде.
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2 час.
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