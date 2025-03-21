"Как к этому относится папа?": Русские блогеры вскрыли ещё один секрет замглавы ДУМ Мухетдинова

Пора разогнать этот ДУМ, вот только политической воли не хватает! Посадить одного-даух за экстремизм или шпионаж во благо государства Российского! И в глазах русского народа авторитет руководства страны только повысится!

александр петров

А вот как только "жареный петух" в анус клюнет, так и разродятся!! Но боюсь как бы поздно не было. Руководятелам всё по бубену. Запасные "аерадромы" и бвбки есть. Не просто так ведь в дупе не утвердили закон о запрете на гражданства, счета и прочих ништяков за бугром!! А вот народ опять будет разруливать безалаберность наших чинов ценой своих жизней. Всё как всегда. Россия.