Сомали и США запустили систему для повышения авиационной безопасности

Сомали и США запустили систему обмена данными для повышения авиационной безопасности. Об этом 29 мая сообщил телеканал Dalsan TV, ссылаясь на Агентство иммиграции и гражданства Сомали (ICA) в соцсети X (бывш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии