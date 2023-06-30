Расписание Дня Московского спорта: Загитова поучаствует в мастер-классе по фехтованию, Трусова – по петанку, Валиева – по уличным танцам

День Московского спорта 1 июля «Лужники» Фестиваль фигурного канания 13:45 – 15:15 Участники: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
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