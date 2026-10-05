Тульская область поддержит работодателей компенсациями и выплатами

Компенсация до 200 тысяч рублей за адаптацию рабочего места для инвалидов и участников СВО, до 12 МРОТ при перемещении работников и 3 МРОТ при трудоустройстве отдельных категорий граждан — меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Кадры».
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