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Царьград

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Запорожская АЭС сообщила о проблемах с водоснабжением в Энергодаре

Запорожская АЭС сообщила о проблемах с водоснабжением в Энергодаре

В Энергодаре продолжаются проблемы с водоснабжением из-за обстрелов ВСУ энергетических объектов. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина подтвердила, что перебои с электроснабжением осложняют работу насосного оборудования.

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