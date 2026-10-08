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Астроном: в октябре в Подмосковье можно увидеть два метеорных потока

Астроном: в октябре в Подмосковье можно увидеть два метеорных потока

Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» в Московской области Станислав Короткий рассказал, что в октябре жители Подмосковья смогут наблюдать два метеорных потока — Дракониды и Ориониды.

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