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Регионы России

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Кемеровский «Кузбасс» завоевал бронзу Кубка России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» завоевал бронзу Кубка России по хоккею с мячом

Кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» одержал победу над свердловским «СКА – Уральский трубник» в матче за третье место Кубка России по хоккею с мячом.

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