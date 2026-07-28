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Возобновляемая энергетика может сократить спрос ЕС на газ на четверть к 2030 году

Возобновляемая энергетика может сократить спрос ЕС на газ на четверть к 2030 году

Развитие солнечной и ветровой энергетики, а также тепловых насосов способно к 2030 году уменьшить спрос Евросоюза на газ примерно на четверть, подсчитали в Институте экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

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