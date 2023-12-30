«Пришибленные потолком»: США предлагают отказаться от санкций против нашей нефти

Вместо нефти Запад планирует «уесть» Россию в энергетике, но рискует при этом удавиться сам Андрей Захарченко Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов Страны Европы одна за другой поднимают лапки вверх и признают, что без российских углеводородов их экономикам не выжить.