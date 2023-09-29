Кравец считает, что «Авангард» проиграл «Динамо» из-за удалений во втором периоде

Омичи пропустили шесть безответных шайб.Омичи пропустили шесть безответных шайб.Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение с крупным счётом в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
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