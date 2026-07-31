Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 769 подписчиков

Краснодарский край и Крым стали лидерами по госзакупкам детских лагерей

Краснодарский край и Крым стали лидерами по госзакупкам детских лагерей

В первом полугодии 2026 года государственные и муниципальные заказчики завершили 5037 закупок на услуги детских и оздоровительных лагерей на общую сумму 23,8 млрд рублей, сообщает РосТендер, с результатами которого ознакомилась "Газета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии