Краснодарский край и Крым стали лидерами по госзакупкам детских лагерей

В первом полугодии 2026 года государственные и муниципальные заказчики завершили 5037 закупок на услуги детских и оздоровительных лагерей на общую сумму 23,8 млрд рублей, сообщает РосТендер, с результатами которого ознакомилась "Газета.
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