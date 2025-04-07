Турция остановит экспорт лимонов

Решение о приостановке импорта с 8 апреля было принято из-за холодов в Турции и неурожая.Фото: Лена ПлавскаяТурция c 8 апреля временно приостанавливает экспорт лимонов из-за холодной погоды, сообщает 7 апреля Министерство торговли республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии