Тото Вольфф: «Хорнеру важно найти баланс между борьбой Ферстаппена и Переса и командной работой»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мыслями о борьбе между напарниками по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, а также дал совет руководителю чемпионской команды.