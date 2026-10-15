Россия сохраняет готовность к «нормальным, вменяемым и честным» переговорам по украинской повестке, однако западные предложения регулярно теряют изначальный импульс и отдаляют стороны от достижения договорённостей.
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