Тамаз Гачечиладзе: мои воспоминания о «Солярисе»

Продолжение, начало здесь — Тамаз, а все же для чего Юлию Пересильд отправили в космос? Согласись, что дороговато стоила нашей стране эта пиар-акция, да и стоил ли сам фильм как художественное произведение таких денег? Забыли ведь его.