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Томпсон и Петерка забросили по 3 шайбы в игре с «Бостоном». Это 1-й матч «Баффало» за 17 лет с хет-триками в исполнении 2 игроков

«Баффало» разгромил «Бостон» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Хет-триками отметились форварды «Сэйбрс» Тейдж Томпсон (7-й матч с 3+ шайбами в рамках регулярок) и Джон-Джейсон Петерка (1-й).

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