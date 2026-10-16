❗️⚡️Развитие сетецентрического взаимодействия: интеграция «мозгов» MQ-25 в палубную авиацию Корпорация Boeing успешно завершила серию испытаний по адаптации программного обеспечения взаимодействия пилотируемых и беспилотных платформ (MUM-T), изначально разработанного для палубного танкера MQ-25 Stingray, на базе самолетов Beechcraft 1900D и King Air E90.
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