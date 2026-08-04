США начали высадку в Гренландии

Дональд Трамп продолжает жестко троллить Европу в целом и Данию в частности. Как только ему надо отвлечь внимание от важных проблем вроде войны в Иране, он тут же вспоминает Гренландию — проверенный способ переключения ярости европейских комментаторов.
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