По данным авиакомпании, на борту находились 173 пассажира . Как следует из данных сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве Казахстана экипаж установил на транспондере код 7700 — международный сигнал общей нештатной ситуации.
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