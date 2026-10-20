“Democrats are eyeing many targets as they make plans to probe corruption in and around President Donald Trump’s administration should they win control of the House next month,” Politico reports.
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