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На Кубани педофил, просивший родителей молчать, получил 15 лет колонии

На Кубани педофил, просивший родителей молчать, получил 15 лет колонии

В Краснодарском крае суд вынес приговор 30-летнему жителю станицы Каневской. Его признали виновным в преступлениях сексуального характера против малолетних и отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

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