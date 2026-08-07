На Кубани педофил, просивший родителей молчать, получил 15 лет колонии

В Краснодарском крае суд вынес приговор 30-летнему жителю станицы Каневской. Его признали виновным в преступлениях сексуального характера против малолетних и отправили в колонию строгого режима на 15 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии