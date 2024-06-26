По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, решение о блокировке ряда европейских СМИ на территории России свидетельствует о необходимости для Запада прекратить антироссийскую риторику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии