Диалог с Евросоюзом может быть возобновлен лишь при условии кардинального пересмотра его враждебной линии в отношении России.
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