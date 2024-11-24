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Царьград

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Главу подмосковного фонда капремонта подозревают в хищении денег для Донбасса

Главу подмосковного фонда капремонта подозревают в хищении денег для Донбасса

Валерий Николов подозревается в хищении выделенных на восстановление Донбасса денег.Главу фонда капремонта Московской области Валерия Николова подозревают в хищении денег, которые были выделены на восстановление объектов в Донбассе.

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