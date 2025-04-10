Какой фильтр для воды лучше: Аквафор или Барьер — какие вещества в фильтре эффективней очищают воду

﻿﻿Вы когда-нибудь задумывались, что попадает в ваш стакан, кроме «чистой» водопроводной воды? Ржавчина, хлор, тяжелые металлы, бактерии — похоже на химические соединения, не правда ли? Если вы, как и я, не представляете жизни без фильтра для воды, вы, возможно, задаетесь вопросом: «Какой фильтр для воды действительно работает и как его выбрать?» Давайте разберемся, что входит в состав фильтра, очищающего воду, какие технологии скрываются за пластиковыми корпусами «Аквафор» и «Барьер» и какой фильтр стоит купить.