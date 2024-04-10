Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего охотоведа из Гомельской области

Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора местной филиала Белорусского общества охотников и рыболовов за незаконное расчленение и транспортировку дикого зверя, совершенные под прикрытием служебного положения, а также за подлог в документах.