Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего охотоведа из Гомельской области

Прокуратура Октябрьского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора местной филиала Белорусского общества охотников и рыболовов за незаконное расчленение и транспортировку дикого зверя, совершенные под прикрытием служебного положения, а также за подлог в документах.
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