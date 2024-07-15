Мария Багреева: столица реализовала 8,7 тыс. городских объектов на торгах

За шесть первых месяцев текущего года Москва реализовала около 8,7 тыс. городских объектов на имущественно-земельных торгах, в том числе квартиры, машино-места, нежилые здания, коммерческие помещения, земельные участки, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.