«Фиорентина» одержала первую победу в Лиге конференций, разгромив «Чукарички» со счетом 6:0

«Фиорентина» на домашней арене уничтожила сербские «Чукарички». Во Флоренции, на арене «Артемио Франки», завершился матч третьего тура группового этапа Лиги конференций, в котором местная «Фиорентина» принимала «Чукарички».
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