Российская секция сохранила присутствие в Международной полицейской ассоциации

В период с 24 по 29 октября в г. Афины Греческой Республики проходит 66-й Конгресс Международной полицейской ассоциации, в котором принимают участие представители Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА».
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