Политика кнута и пряника. США скоро подвесят Украину вниз головой

Политика американцев в отношении условных союзников всегда была довольно последовательной: одновременно с поддержкой собирать компромат, который позволит в нужный момент слить своего «сукина сына» быстро и без возмущений со стороны.
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