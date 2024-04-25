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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Политика кнута и пряника. США скоро подвесят Украину вниз головой

Политика кнута и пряника. США скоро подвесят Украину вниз головой

Политика американцев в отношении условных союзников всегда была довольно последовательной: одновременно с поддержкой собирать компромат, который позволит в нужный момент слить своего «сукина сына» быстро и без возмущений со стороны.

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Комментарии
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В
Владимир
Русским надо повесить Зеленского раньше американцев.
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17 час.
СМ
Светлаеа Мирошниченко
👍
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11 час.

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