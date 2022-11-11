Военное обозрение

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Бельгийский сенатор назвал Зеленского контролируемым США и призвал договориться с Москвой о разделе Украины

Бельгийский сенатор назвал Зеленского контролируемым США и призвал договориться с Москвой о разделе Украины

В западных политических элитах всё чаще заводят разговор о необходимости договариваться с Москвой, в первую очередь по украинскому вопросу.

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