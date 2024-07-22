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Врач Воробьев: рассеянность в 45 лет может быть признаком ранней деменции

Врач Воробьев: рассеянность в 45 лет может быть признаком ранней деменции

Деменция может манифестировать в возрасте 45–60 лет. К ее начальным проявлениям относятся расстройство кратковременной памяти, рассеянность внимания, сложности с планированием деятельности, снижение работоспособности.

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