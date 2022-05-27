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Пограничники – от Ильи Муромца до современных застав

Пограничники – от Ильи Муромца до современных застав

Представители этих военных сил России неизменно пользуются особым уважением в обществе.фото: vk.com--> В России всегда с уважением относились к своей армии, из всех государственных институтов военные неизменно пользуются высоким доверием граждан.

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