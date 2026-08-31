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Царьград

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Володин объявил о вступлении в силу новых законов с 1 сентября

Володин объявил о вступлении в силу новых законов с 1 сентября

Вячеслав Володин сообщил о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Запрещается реклама иноагентов; увеличено количество статей КоАП для зарубежных нарушителей; усилен контроль и медосмотр мигрантов, сокращён срок со 90 до 30 дней.

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