Володин объявил о вступлении в силу новых законов с 1 сентября

Вячеслав Володин сообщил о законах, вступающих в силу с 1 сентября. Запрещается реклама иноагентов; увеличено количество статей КоАП для зарубежных нарушителей; усилен контроль и медосмотр мигрантов, сокращён срок со 90 до 30 дней.