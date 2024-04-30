"Трактор" объявил об уходе трёх игроков

В результате переговоров между руководством "Трактора" и тремя игроками - Сергеем Калининым, Виктором Антипиным и Джеком Родевальдом - было принято решение о том, что они будут продолжать свою карьеру в других клубах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии