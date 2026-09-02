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Регионы России

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Представлены беспроводные наушники Edifier W800NB с ANC и рекордным временем автономной работы

Представлены беспроводные наушники Edifier W800NB с ANC и рекордным временем автономной работы

Основой наушников служат 40-мм динамические драйверы с серебряным напылением на диафрагме, что способствует улучшенному качеству звука.

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