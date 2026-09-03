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ИА Регнум

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Организаторы концерта Канье Уэста заявили, что мероприятие состоится

Организаторы концерта Канье Уэста заявили, что мероприятие состоится

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится. Об этом 3 сентября заявила генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

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