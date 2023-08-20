Страна и люди

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Британский полковник Кемп заявил, что НАТО уже не верит в победу Украины

Британский полковник Кемп заявил, что НАТО уже не верит в победу Украины

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО уже не надеется на победу Украины. В своей статье, опубликованной изданием Telegraph , он привел слова главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена о мирном урегулировании конфликта.

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