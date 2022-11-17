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Директор «Адмирала» о Серебрякове: «Не готовы рассматривать ни обмен, ни продажу. Такого ни в планах, ни в мыслях нет»

«Адмирал» не планирует расставаться с Либором Шулаком и Никитой Серебряковым. Об этом сообщил спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

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