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"Дело не в урагане". Эксперты раскрыли истинную причину срыва "Рамштайна". Что стоит за решением союзников перенести заседание по Украине?

"Дело не в урагане". Эксперты раскрыли истинную причину срыва "Рамштайна". Что стоит за решением союзников перенести заседание по Украине?

ИНОСМИ Перенос заседания "Рамштайн" обеспокоило Киев, пишет "Газета по-украински". Истинной причиной срыва эксперты называют не приближающийся ураган в США, а отсутствие единства во взглядах союзников на то, кто, как и чем должен поддерживать Украину.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Не &quot; в Украине&quot;, а на Украине...Как только дошел до этого,дальше читать не стал.
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