Организатор Волкова: бронировать площадку для свадьбы необходимо заранее

Осень у подмосковных молодоженов стала почти такой же востребованной, как лето. При этом все больше пар выбирают не традиционный ЗАГС, а загородные площадки.
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