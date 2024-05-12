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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков отдал 13-й ассист в этой РПЛ. Только у Халка больше голевых пасов за сезон с 2009 года

Хавбек «Локомотива» отметился ассистом Алексею Батракову в матче 28-го тура с «Оренбургом» (1:0, первый тайм).

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